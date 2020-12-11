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    • 11.12.2020 15:48
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    ’de operasyonu! Hepsi ele geçirildi

    'in , Gaziemir ve Bornova ilçelerinde kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi.

    İzmir’de tarihi eser operasyonu! Hepsi ele geçirildi
    'in , Gaziemir ve Bornova ilçelerinde kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi.

    İzmir Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçaklığı yapıldığını tespit etti. Yapılan takibin ardından ekipler, 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheliye 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.
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    Haberler Güncel İzmir’de tarihi eser operasyonu! Hepsi ele geçirildi