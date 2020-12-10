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Başkan Erdoğan, Bakü'de Gençlik Sarayı'nda imza töreni öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.





ORTAK MEDYA PLATFORMU

Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan mutabakat ile iki ülke ilişkileri ve iş birliklerinin, medya ve iletişim alanında güçlendirilmesiyle stratejik medya ortaklığının kurulması hedefleniyor.