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    • 10.12.2020 17:12
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    Son dakika: 'da tarihi gün! Başkan Erdoğan ve Aliyev'in katıldığı törende imzalar atıldı

    Son dakika haberine göre , Bakü’de ’nda Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki lider baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev, "Türk SİHA'ları Azerbaycan zaferinde önemli rol oynadı" dedi.

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    Başkan Erdoğan, Bakü'de 'nda imza töreni öncesi Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

    Baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

    Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.



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    Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan mutabakat ile iki ülke ilişkileri ve iş birliklerinin, medya ve iletişim alanında güçlendirilmesiyle stratejik medya ortaklığının kurulması hedefleniyor.

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