Tarihi meydanda Ermenistan'a net mesaj! 'Demir yumruk yaratıp düşmanın başını ezdik'

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir.