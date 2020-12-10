Tarihi meydanda Ermenistan'a net mesaj! 'Demir yumruk yaratıp düşmanın başını ezdik'
Azerbaycan, 44 gün süren operasyonlar ile 30 yıl sonra Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan'ın tarihi zaferi Bakü'de bugün askeri törenle kutlanmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı törene Azerbaycan vatandaşı katıldı. Azerbaycan vatandaşları Başkan Erdoğan'ı görmek için tören alınını doldurdu.Başkan Erdoğan Bakü'de vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Defalarca Azerbaycan halkına 'daha güçlü olmalıyız' dedim. Neyi ne zaman yapmamız gerektiğini biliyorduk. Zamanında atılan adımlarla bir demir yumruk yaratıp düşmanın başını ezdik." ifadelerini kullandı.
10.12.2020 13:19
- Son Güncelleme: 10.12.2020 13:31
Başkan Erdoğan beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne giderken, yolda Azerbaycan halkının sevgi gösterilerine mazhar oldu.
Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir.
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