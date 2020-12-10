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    • 10.12.2020 17:06
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    'da korku dolu anlar! Facia ucuz atlatıldı

    Şişli'de bulunan bir elektrik direği, yol kenarında bulunan park halindeki aracın üzerine devrildi. Olay sırasında bölgede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

    Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Dehşet dakikaların yaşandığı olayda o esnada cadde üzerinden geçen bir kadın yaralandı. Olay, Ergenekon Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir elektrik direği bir anda yan yattı. Direk park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.

    Dehşet dakikalarının yaşandığı olayda otomobilin seyir halinde olmaması olası bir faciayı önledi. Diğer taraftan olayda cadde üzerinden geçen bir kadın yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olay yerini kurdele ile çevirerek, elektrik firmasına haber verdi. Çalışmaların ardından direk kaldırıldı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da korku dolu anlar! Facia ucuz atlatıldı