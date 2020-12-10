Başkan Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Erdoğan mevkidaşı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde biraraya geldi.

ZAFER GEÇİDİ TÖRENİ'NE KATILACAK

Başkan Erdoğan resmi temaslarına bugün başlayacak. İlk olarak Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edecek. Daha sonra mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Başkan Erdoğan için Gençlik Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Görüşmelerin ardından iki lider, gündemi değerlendirmek üzere basın açıklaması yapacak.