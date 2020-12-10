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    • 10.12.2020 09:30
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    Son dakika: zaferini kutluyor! Başkan Erdoğan bugün Aliyev ile görüşecek

    Son dakika haberi... Başkan , resmi ziyaret için 'da. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bugün 'ne katılacak. Başkan Erdoğan için Gençlik Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Görüşmelerin ardından iki lider, gündemi değerlendirmek üzere basın açıklaması yapacak.

    Erdoğan bugün Aliyev ile görüşecek

    Başkan Erdoğan'ı, Bakü Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

    Erdoğan mevkidaşı ile akşam yemeğinde biraraya geldi.

    ZAFER GEÇİDİ TÖRENİ'NE KATILACAK
    Başkan Erdoğan resmi temaslarına bugün başlayacak. İlk olarak Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edecek. Daha sonra mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte 'ne katılacak.

    Başkan Erdoğan için Gençlik Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Görüşmelerin ardından iki lider, gündemi değerlendirmek üzere basın açıklaması yapacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Azerbaycan zaferini kutluyor! Başkan Erdoğan bugün Aliyev ile görüşecek