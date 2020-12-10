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    • 10.12.2020 11:59
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    Milli 'ndan 'a özel paylaşım: Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz

    Son dakika haberi... Milli (MSB), 'da büyük zafer elde eden için hazırladığı videoyu, hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda, "âtı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan askerlerini gururla selamlıyoruz. 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" mesajı verildi.

    , 'ın işgal ettiği topraklarını 44 gün süren operasyonlar ile temizledi. Azerbaycan'ın bu tarihi zaferi bugün gerçekleşecek tören ile kutlayacak. Milli (MSB), 'da büyük zafer elde eden Azerbaycan için bir video hazırladı ve hazırladığı videoyu, hesabından paylaştı.

    ORDULARIMIZIN ASKERLERİNİ GURURLA SELAMLIYORUZ

    Bakanlığın Azerbaycan'a özel hazırladığı video, Twitter hesabından paylaşıldı. "âtı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan askerlerini gururla selamlıyoruz. 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda, Azerbaycan askerleri ve zafer kutlamaları yer aldı.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a özel paylaşım: Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz