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Azerbaycan en büyük zaferini kutlamaya hazırlanıyor! Heyecan yaratan görüntüler

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü'de yarın düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor. Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta süslendi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 16.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

09.12.2020 16:29 - Son Güncelleme: 09.12.2020 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





