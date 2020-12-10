Son dakika: Karabağ zaferini kutluyor! Başkan Erdoğan ve Kahraman Mehmetçik tarihi törende
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçiğin de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Bu görüntü bizim dostluğumuzu gösteriyor. Türkiye Azerbaycan'a desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kardeşim Erdoğan'ın desteği bize güç verdi, halkımızı sevindirdi." dedi.
10.12.2020 12:35
- Son Güncelleme: 10.12.2020 12:38
Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir.
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