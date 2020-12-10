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Son dakika: Karabağ zaferini kutluyor! Başkan Erdoğan ve Kahraman Mehmetçik tarihi törende

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçiğin de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Bu görüntü bizim dostluğumuzu gösteriyor. Türkiye Azerbaycan'a desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kardeşim Erdoğan'ın desteği bize güç verdi, halkımızı sevindirdi." dedi.

10.12.2020 12:35 - Son Güncelleme: 10.12.2020 12:38
Son dakika: Karabağ zaferini kutluyor! Başkan Erdoğan ve Kahraman Mehmetçik tarihi törende

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

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Son dakika: Karabağ zaferini kutluyor! Başkan Erdoğan ve Kahraman Mehmetçik tarihi törende

Başkan Erdoğan, Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri ile karşılandı.

Son dakika: Karabağ zaferini kutluyor! Başkan Erdoğan ve Kahraman Mehmetçik tarihi törende

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir.

Son dakika: Karabağ zaferini kutluyor! Başkan Erdoğan ve Kahraman Mehmetçik tarihi törende

44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir.

Son dakika: Karabağ zaferini kutluyor! Başkan Erdoğan ve Kahraman Mehmetçik tarihi törende

Biz uzun yıllar bu sorunu dile getirdik.

Savaş meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi.

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