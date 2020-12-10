





ŞART KOYULDU

Mağdur Z.A. ile şüpheli U.G.Y.'nin anlaşmaya vardığı belirtilen protokolde "Z.A., savcılığa yaptığı şikayeti geri alacaktır, bu geri alma işlemi 01 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır. Şikayetten vazgeçme, U.G.Y. tarafından kabul edilecektir" ifadeleri yer aldı.











31 Mayıs 2018'de hazırlanan protokolde "Şikayetin geri alınmasından sonra, tarafların her ne ad altında olursa olsun birbirlerinden hiçbir hak ve alacak talebi bulunmamaktadır. Yine taraflar karşılıklı olarak vazgeçilen şikayetle ilgili herhangi bir hukuksal girişimde bulunmayacakların, savcılığa hiçbir başvuruda bulunmayacaklarını, vazgeçilen şikayetle ilgili bütün dava, talep, tazminat ve şikayet haklarından gayrikabil- i rücu ile feragat ettiklerini kabul ve beyan etmişlerdir" denildi.