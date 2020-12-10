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    • 10.12.2020 07:32
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı | 10 Aralık 'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve ile çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren 'nin güney ilçeleri, , Aydın ve kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 10 Aralık il il hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, zamanla güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege Denizi'nde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



    5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile akşam saatlerinde bölgenin batısının, gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 24°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 12°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    DENİZLİ °C, 15°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

    İZMİR °C, 19°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MUĞLA °C, 14°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AKDENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    MERSİN °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu zamanla bölgenin batısı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

    ÇANKIRI °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    KONYA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.

    AMASYA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 4°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 1°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 7°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı | 10 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?