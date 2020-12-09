GÜNEY KORE, 44 MİLYON KİŞİYE YETECEK KOVİD-19 AŞISI İÇİN ANLAŞMA YAPTI

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 31 Ocak'a kadar uzatılırken, salgına karşı alınan tedbirler sıkılaştırıldı. Buna göre, 4 Aralık-18 Ocak'ta ülkede kafe ve restoranlar kapalı olacak, market ve eczane dışındaki tüm mağazalar sadece internet üzerinden satış yapabilecek.

Endonezya, 3. faz çalışmalarında yer aldığı Çin'e ait potansiyel Kovid-19 aşısının yüzde 97'ye varan oranda etkili olduğunu bildirdi.

Çin'in Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle saat 18.00'den sonra restoranlarda yeme-içmenin yasaklanacağını bildirdi. Masaj ve güzellik salonları ile spor salonlarının da geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

Avustralya, Kovid-19'la mücadelede vatandaşlarının ülkeden çıkma yasağını marta kadar uzattığını açıkladı. Ülke yönetimi, virüsle mücadele kapsamında, istisnai durumlar dışında uluslararası yolcu gemilerine getirilen yasağın 3 ay daha uzatıldığını bildirdi.