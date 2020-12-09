"APAR TOPAR OTURDU"

FETÖ elebaşının da koronavirüse yakalandığı iddiası örgüt üyeleri arasında öyle hızlı yayıldı ki, Gülen "Hasta değilim" mesajı vermek için apar topar kamera karşısına oturtuldu.

Şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında yürümekte zorlanan nefes güçlüğü çeken FETÖ elebaşına en yakın isimlerden örgüt yöneticisi Osman Şimşek de "Hocamızın COVID-19 olduğu kesinlikle yalan, sağlığı gayet iyi. Az önce namaz ve sohbette beraberdik. Dostlarımıza arz ederiz" diyerek iddiaları yalanladı.

FETÖ yöneticisi Osman Şimşek, iddialar konusunda medyayı suçluyor. İlginç olan, FETÖ elebaşı hakkında medyada birçok haber çıktı. Ancak FETÖ elebaşı hiç birisini böylesine ayağını sürüye sürüye yalanlama gayretine girmedi. Bu da konunun medyada yer almasından değil, örgüt tabanında çok ciddi tartışılmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu yayının hedefi medya değil, doğrudan örgüt tabanı.

"ÖLMEMİŞ AMA ÖLÜDEN BETER"

FETÖ elebaşı Gülen'in son konuşmasında değindiği konulardan birisi de son zamanlarda yayılan "Öldü" iddialarını yanıtlamak oldu.

FETÖ elebaşının sağlık durumunu anlamak için 33 dakikalık kaydın 22 dakika 52'nci saniyesini özellikle izlemenizi öneririm. Hemen önceki bölümle bu bölüm arasında montajla sağlanan bir geçiş var ve Gülen'in başı sola düşmüş, yanındakilerin uyarısıyla konuya giriyor. Sol omzunun üzerinden kendisini uyaranlara bakan ve konuya giren FETÖ elebaşı, "Bir de sık sık öldü çıkarıyorlar, onu söylemeye gerek var mı?" diye konuşuyor.