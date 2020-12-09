Coronavirüs aşısını bularak dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, The Telegraph gazetesine konuştu:
Aşıda kullandığımız mRNA teknolojisi kanser için geliştirildi. Kişiselleştirilmiş tedavi, kanserle mücadelenin kaderini değiştirecek. 20 yıl içinde bir devrim göreceğiz.
İLK AŞI YAPILDI
İngiltere, BioNTech aşısını uygulamaya başladı. İlk olarak 91 yaşındaki Margaret Keenan aşılandı. Kraliçe Elizabeth ve eşi sırada...
BİON'TEK!'
BİONTECH'İN sahibi Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşı COVİD- 19'a karşı yüzde 95 başarı sağladı. Aşı, ilk onay verilen ülke olan İngiltere'de dün uygulanmaya başlandı. Onaylanmış ilk aşı, 91 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.
Bill William Shakespeare (81)
Aşıyı olanlar arasında dünya edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden İngiliz oyun yazarı ve şair William Shakespeare ile aynı adı taşıyan 80 yaşındaki bir Margaret Keenan (90) adam da vardı.
Dr. Doreen Brown (85)
KRALİÇE SIRADA
İngiltere, aşıyı 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulayacağını açıkladı. Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip, aşı olmak için sıra beklemeye başladı.
KRİTİK 28 GÜN
Aşı, 2 doz uygulanıyor. İlk dozdan 12 gün sonra vücut bağışıklık kazanıyor. 21. günde ikinci doz vuruluyor ve kişi 28. günde virüse karşı bağışık hale geliyor.
ABD ONAYLADI
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımına onay verdi.
RAKİPSİZ BİRİNCİ
Twitter açıkladı: Türkiye 2020'de en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı konuştu. Bakan'ın takipçi sayısı da 6.5 milyonu buldu.
YÜZDE 97 SİNOVAC
Endonezya Sinovac'a ait 3. faz sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 97'ye çıktı.
HEPİMİZE TERS OLSUN
Sağlık çalışanları, salgına karşı canlarını hiçe saydı. Üç maske, siperlik, eldiven ve tulum giyerek ter akıttı. Hastalarını yaşatmak için zamanla yarıştı. Tek bir ricaları vardı: Lütfen siz de tedbir alın...
Herkes Coronavirüs'ten kaçarken sağlık çalışanları hastalarını yaşatabilmek için canlarını siper etti. Doktor ve hemşireler, virüse geçit vermedi. İzmir'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bin 500 personel mart ayından beri gece-gündüz mücadele etti. 5 yıllık yoğun bakım hemşiresi Hidayet Aykut, "Herkes artan vaka sayılarını ciddiye almalı. Vatandaşlarımız da bizi düşünerek tedbirlere uysun" dedi.
Hemşire Berkay Öztürk, vatandaşlara şöyle seslendi: Bu hastalığı ciddiye almayanların yoğun bakımdaki pencereden içeriye bir bakmalarını isterdim.
Virüse karşı üç maske, siperlik ve tulum giyen sağlık çalışanları, hayat kurtarmak için ter döküyor.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 201.219
VAKA SAYISI: 33.198
CAN KAYBI: 211
İŞTE BÖYLE CORONALIM!
COVİD-19 salgınında en çok merak edilen, virüse yakalanmayanların nasıl tedbir aldığıydı. İzmir'de yaşayan Havva Yadigar, çift maske ile korunduğunu anlattı. "Beslenmeme dikkat ediyorum. Saf yağ, zeytinyağı tüketiyorum" açıklaması yaptı.
Mehmet Ali Ulutaş (70) ise sırrını şöyle anlattı: Kasaptan et suyu, kemik suyu alıyorum. Her gün yumurta yiyorum. Mineral ve vitamin dengemi iyi tutmaya çalışıyorum.
EN BABA ÖZLEM
Bursa İznik'te sağlık çalışanı Bülent Durmuş, COVİD-19'a yakalandı. Evinin çatı katında kendisini karantinaya aldı. Kızı Ecem ile her gün merdiven boşluğundan konuşarak hasret gidermeye çalıştı.
ÇOK ÇALIŞIYO'RUS'
Antalya Konyaaltı'nın Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt, COVİD-19'a yakalandı. Karantinaya alındı. Görevi, azası Rus uyruklu Türk vatandaşı Tatiana Ersoy'a bıraktı. Ersoy "Muhtarımıza ve ailesine acil şifalar diliyorum. Herkes maske mesafe kurallarına uysun" çağrısı yaptı.
İLACI İÇMEYEN BULAŞTIRIR
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, virüse karşı verilen ilacı içmeyenlere seslendi: Hastalık süreci uzun olur ve hastalığı bulaştırma riski artar.
SIRA DIŞI KUYRUK
Adana'da vaka sayısı katlandı. Şehrin haritası kırmızıya boyandı. Vatandaşlar, dün COVİD-19 testi yaptırmak için soluğu hastanede aldı. Acil Servis önünde yoğunluk yaşandı.
CANLI YAYINDA FENALAŞTI
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dün akşam bir televizyon programına katıldı. Canlı yayında fenalaşan Ceyhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.