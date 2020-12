HEPİMİZE TERS OLSUN

Sağlık çalışanları, salgına karşı canlarını hiçe saydı. Üç maske, siperlik, eldiven ve tulum giyerek ter akıttı. Hastalarını yaşatmak için zamanla yarıştı. Tek bir ricaları vardı: Lütfen siz de tedbir alın...







Herkes Coronavirüs'ten kaçarken sağlık çalışanları hastalarını yaşatabilmek için canlarını siper etti. Doktor ve hemşireler, virüse geçit vermedi. İzmir'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bin 500 personel mart ayından beri gece-gündüz mücadele etti. 5 yıllık yoğun bakım hemşiresi Hidayet Aykut, "Herkes artan vaka sayılarını ciddiye almalı. Vatandaşlarımız da bizi düşünerek tedbirlere uysun" dedi.



Hemşire Berkay Öztürk, vatandaşlara şöyle seslendi: Bu hastalığı ciddiye almayanların yoğun bakımdaki pencereden içeriye bir bakmalarını isterdim.



Virüse karşı üç maske, siperlik ve tulum giyen sağlık çalışanları, hayat kurtarmak için ter döküyor.







GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU



TEST SAYISI: 201.219



VAKA SAYISI: 33.198



CAN KAYBI: 211







İŞTE BÖYLE CORONALIM!

COVİD-19 salgınında en çok merak edilen, virüse yakalanmayanların nasıl tedbir aldığıydı. İzmir'de yaşayan Havva Yadigar, çift maske ile korunduğunu anlattı. "Beslenmeme dikkat ediyorum. Saf yağ, zeytinyağı tüketiyorum" açıklaması yaptı.



Mehmet Ali Ulutaş (70) ise sırrını şöyle anlattı: Kasaptan et suyu, kemik suyu alıyorum. Her gün yumurta yiyorum. Mineral ve vitamin dengemi iyi tutmaya çalışıyorum.







EN BABA ÖZLEM

Bursa İznik'te sağlık çalışanı Bülent Durmuş, COVİD-19'a yakalandı. Evinin çatı katında kendisini karantinaya aldı. Kızı Ecem ile her gün merdiven boşluğundan konuşarak hasret gidermeye çalıştı.







ÇOK ÇALIŞIYO'RUS'

Antalya Konyaaltı'nın Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt, COVİD-19'a yakalandı. Karantinaya alındı. Görevi, azası Rus uyruklu Türk vatandaşı Tatiana Ersoy'a bıraktı. Ersoy "Muhtarımıza ve ailesine acil şifalar diliyorum. Herkes maske mesafe kurallarına uysun" çağrısı yaptı.