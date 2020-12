'ZAYIF KALIRSAK ÖNÜ ALINAMAZ'

Oruç, tüm kuruluşlar ve vatandaşların el birliği ile koronavirüse karşı tekrardan başarılı olması gerektiğini söyleyerek, "Eğer başaramayacak veya mücadelede zayıf kalırsak o zaman önü alınamaz pandemi o hale gelecektir. O yüzden maske, mesafe temizlik izolasyon kurullarına uyalım. İşimiz yoksa eğer dışarı çıkmayalım, kalabalık ortamlara girmeyelim, ev ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. İkramlar günler merasimler yapmayalım. Düğünlere gitmeyelim. mümkün ise evimizde kalalım bu kışı bu şekilde atlatalım inşallah bahar çok daha güzel olacaktır" dedi.

'SALGININ ZİRVESİNDEYİZ'

Samsun'da tüm kurumlarla topyekun bir mücadele içinde olduklarını dile getiren Oruç, "Biz salgının zirvesindeyiz Samsun anlamında baktığımızda. Şu an topyekun mücadele yapmazsak bunun sonraki aşaması yok. Bizim elimizde B,C,D planlarımız vardı ama şu an maksimum verimle, maksimum gücümüzle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Tüm kurumlardan araçlar, personeller çekiyoruz. Yoğun bakım anlamında yeni yataklar, yoğun bakımlar açıyoruz oluşan talebe karşılık verme anlamında. Biz 3-4 ay öncesinden görüp ona göre çalışmalar yapmıştık, kısmen artırmıştık, şu dönemde biraz daha artırıyoruz. İnşallah bu topyekun mücadeleyi sağlayarak pandeminin üstesinden geliriz" ifadelerinde bulundu. Oruç, karantina kurullarını ihlal eden ya da kalacak yeri olmayan 47 kişinin de şu an KYK yurdunda izolasyonda bulunduklarını aktardı.