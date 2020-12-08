Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor
koronavirüste yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Mersin, Adana ve İzmir valileri ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir, Adana, Mersin, Hatay Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durumu tekrar gözden geçirdik. Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine, toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız, artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.