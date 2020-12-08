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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

koronavirüste yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Mersin, Adana ve İzmir valileri ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir, Adana, Mersin, Hatay Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durumu tekrar gözden geçirdik. Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor." dedi.

08.12.2020 21:20 - Son Güncelleme: 08.12.2020 22:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





