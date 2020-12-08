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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

koronavirüste yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Mersin, Adana ve İzmir valileri ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir, Adana, Mersin, Hatay Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durumu tekrar gözden geçirdik. Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor." dedi.

08.12.2020 21:20 - Son Güncelleme: 08.12.2020 22:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine, toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız, artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

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