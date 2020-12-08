"CUMHURBAŞKANLIĞINA TEKRAR ADAY OLMAK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya da yanıt veren İnce, "Bu böyle yarım kalmayacak demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki" şeklinde konuştu.