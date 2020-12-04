CHP teşkilatlarında bazı kadınlara tecavüz edildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda bomba etkisi yarattı. CHP Maltepe ilçe teşkilatında yaşanan ilk vaka, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından gizlenmek istendi. Ancak her şeye rağmen Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı tecavüz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun ardından Avcılar ve Ümraniye'deki iğrençlikler kamuoyuna yansıdı.