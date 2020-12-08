





"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARIN TARİHTE YAŞADIĞI HAK GASPLARINI DİLE GETİRMESİNDEN BAZILARI BÜYÜK RAHATSIZLIK DUYUYOR"



AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin şunları söyledi:



"Bu hak mağduriyetlerinin hiçbirini reddetmediğim gibi, yaşananların hatırlanması ve doğru yorumlanması gelecek ve adalet için önemi daima hatırımda. Ama biz bambaşka bir konudan bahsediyoruz. Kategorik bir yasaktan!"



"Sadece başörtüsü sebebiyle, şahıslarından bağımsız olarak, adı sanı kimlikleri fikirleri hiç fark etmeden engellenen insanları bu şahsi durumlarla mukayese etmek nasıl bir noksan muhakeme ürünüdür..."