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    • Yaşam
    • 04.12.2020 14:47
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    • 04.12.2020 14:52
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    'de kriz büyüyor: Cumhuriyet gazetesini topa tuttu

    Koltuk kavgaları, tecavüz iddiaları derken 'ndeki krizi büyütecek yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet gazetesinin hükümeti her zaman olduğu gibi "gericilikle" suçladığı haberine İstanbul Milletvekili tepki gösterdi. Bekaroğlu "Dini pratiklerde yardımcı olacak subayların bulunması niçin gericilik oluyor?" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP'de kriz büyüyor! Şimdi de o isim tepki gösterdi

    Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olmak bir yana yaşadığı krizlerden dolayı iktidar olmayı düşünecek durumda bile değil. Son aylarda partiden ayrılan isimlerin etkisi henüz geçmemişken bu haftada CHP İstanbul İl Teşkilatı'ndaki tecavüz haberleri gündemi sarstı. Parti o kadar bölünmüş durumda ki Kemal Kılıçdaroğlu ne yaşananlara net bir tavır koyabiliyor ne reaksiyon gösterebiliyor.

    CUMHURİYET YİNE ALGI PEŞİNDE
    Dün BirGün gazetesi TSK için açılan Din İşleri Subaylığı üzerinden hükümeti her zaman yaptıkları gibi "gericilik"le suçladı. BirGün'ün dünkü haberine bugün destek Cumhuriyet'ten geldi. Cumhuriyet gazetesi söz konusu gelişmeyi "gerici uygulamara bir yenisi daha eklendi" diye duyurdu.

    BEKAROĞLU İSYAN ETTİ
    Cumhuriyet'in bu haberine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki gösterdi. Bekaroğlu, söz konusu haberi Twitter hesabından paylaşıp "Halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede, 'Peygamber Ocağı' olarak bilinen orduda, askerlere dini pratiklerde yardımcı olacak subayların bulunması niçin gericilik oluyor? Bu manşet AKP eleştirisi değildir, bu manşeti atan kafa ancak AKP'ye hizmet eder!" ifadelerini kullandı.
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