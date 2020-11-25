



MUSTAFA KEMAL DİYOR SANKİ OKUL ARKADAŞI

"Son 3 ayda tartıştıklarımıza bakın" diyerek 3 maddede CHP'nin içine düştüğü terör çukurunu açıklayan İnce,"Bir: Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı, 'Mustafa Kemal' diyor sanki okul arkadaşı. Kim? Atatürk'ün kurduğu partinin il başkanı. Bunu başkaları yapıyor zaten CHP'de bu niye olsun?