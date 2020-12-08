İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İSG sınav sonuçları sınava giren adayların merak ettiği konulardan birisi. İSG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok ilde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 7 Kasım tarihinde tamamlanmıştı.
İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda İSG sınav sonuçlarının 8 Aralık'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak İSG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2020 İSG sınav sonuçları 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.
İSG SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçede bir soruya itiraz ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).
Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.