Sağlık Bakanlığı Koronavirüs temaslı algoritmasında güncellemeye gidildi. 7. günde testi negatif çıkanın izolasyonu bitecek. Temaslı süresi de 10 güne düşürüldü.
TEMASLI KİŞİLERDE KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİ: 10'UNCU GÜNÜN SONUNDA BİTER
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın temaslı kişilerde karantina süresi değişti. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10'uncu günün sonunda biter.
PCR TESTİ SONUCUNA GÖRE 7'NCİ GÜNÜN SONUNDA
Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılabilir." açıklamasında yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
TEMASLI KİŞİLERDE KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİ: 10'UNCU GÜNÜN SONUNDA BİTER
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın temaslı kişilerde karantina süresi değişti. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10'uncu günün sonunda biter.
PCR TESTİ SONUCUNA GÖRE 7'NCİ GÜNÜN SONUNDA
Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılabilir." açıklamasında yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...