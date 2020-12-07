Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar hafta sonunu evde geçirdi | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri





ARTIŞ HIZI AZALIYOR

Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde" dedi ve ekledi: Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir.

TEST SAYISI: 174.761VAKA SAYISI: 30.402CAN KAYBI: 195Dr. Mehmet Ceyhan, COVİD-19 salgınında son durumu değerlendirdi. "İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. İstanbul'dan her yere seyahat var. Tam kapanma14 gün işe yaramaz. 14 gün bir kuluçka süresidir. Önleme için 2 kuluçka süresi yani 28 gün kapanma gerekir" dedi.