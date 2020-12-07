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    • 07.12.2020 Gazete
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar hafta sonunu evde geçirdi | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri

    Yeni tip koronavirüs () vakaları artışa geçti. Tedbirler kapsamında vatandaşlar hafta sonunu evinde geçirdi. Yasaktan muaf olan ler ise sahilde güneşlendi.



    Türkiye, COVİD-19'a savaş açtı. Artan vaka sayılarına karşı yeni tedbirler alındı. Tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Özellikle büyükşehirlerin en kalabalık meydanları, bu kez güvercin ve kedilere kaldı.

    Yasaktan muaf olan turistler ise soluğu Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde aldı. Denize girip bol bol güneşin tadını çıkardı. Gaziantepliler ise kebap aşkına engel olamadı. Sokağa çıkma yasağında mangal yakamayınca, kebapçılara sipariş yağdı.



    Mega kent İstanbul'da yasağa uyuldu. Şehrin en kalabalık noktaları dün bomboştu.



    GAZİANTEP
    Gaziantep'te kebapçılar gün boyu verilen siparişlere yetişemeye çalıştı



    ANTALYA
    Antalya'da yasaktan muaf olan turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.



    AVCILAR
    İstanbul Avcılar'da iki arkadaş sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde bunaldı! Çatıya çıkıp hava aldı.



    BURSA
    Bursa'da Yanılmaz T. (34), yasağa aldırmadı. Ehliyetsiz araba kullanırken polise yakalandı.



    ARTIŞ HIZI AZALIYOR
    Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde" dedi ve ekledi: Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir.

    GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU

    TEST SAYISI: 174.761

    VAKA SAYISI: 30.402

    CAN KAYBI: 195


    PROF. DR. MEHMET CEYHAN: 14 GÜN YETMEZ
    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, COVİD-19 salgınında son durumu değerlendirdi. "İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. İstanbul'dan her yere seyahat var. Tam kapanma 28 gün olmalı. 14 gün işe yaramaz. 14 gün bir kuluçka süresidir. Önleme için 2 kuluçka süresi yani 28 gün kapanma gerekir" dedi.



    HAYATA 'TIP' DEDİ
    İzmir'de Dr. Adnan Çetin (59), 25 yıl önce son sınıfta bıraktığı tıp fakültesi eğitimini tamamladı. 6 ay önce beyaz önlüğünü giyerek göreve başladı. COVİD-19'a karşı mücadele ederken hastalığa yakalandı. 39 gün yoğun bakımda kaldı, ancak kurtarılamadı. Psikolog kızı Sevde ile tıp öğrencisi kızı Ukba Hifa, "Babamız hayatı boyunca doktorluk yapmayı istemişti. 6 ay yapabildi. En büyük hayali karavanla dünya turu yapmaktı" dedi.

    Sevde ve Ukba Hifsa, babaları Dr. Adnan Çetin'i gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurladı.

    CEYHAN TORLAK



    ACİL DURUM
    Trabzon'da son aylarda Coronavirüs vakalarında yüzde 50 artış yaşandı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nde ambulansların COVİD-19 hastalarını bırakmak için oluşturduğu kuyruk ise panik yarattı.

    'VAROL' HOCAM
    Teknik Direktör Yılmaz Vural, entübe cihazından ayrıldı. Serviste tedaviye alındı.



    ÇÜNGÜŞ 'HES' DEDİRTTİ
    Diyarbakır Çüngüş, virüse savaş açtı. HES kodu olmayanları içeriye sokmadı. 12 bin nüfuslu ilçede Coronalı kalmadı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar hafta sonunu evde geçirdi | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri