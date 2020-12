"ÜZERİMİZE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

6 Ekim'de Halkın Partisinin (HP), UBP-HP koalisyon hükümetinden ayrılmasıyla ülkede ciddi bir hükümet boşluğu yaşandığını vurgulayan Saner, bir an önce hükümetin kurulması ve halkın beklediği icraatların yapılması için UBP olarak üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Saner, dün akşam Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Hemen bu akşam başta DP ve YDP ile görüşmelere başlayacağız. Buradan inşallah olumlu sonuçlar üretebilirsek, halkımız için en hayırlısı olacak bir model hükümet kurmak için her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz." dedi.

3 VEKİL HP'DEN İSTİFA ETTİ

KKTC'de Halkın Partisi (HP) milletvekilleri, Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen 3 milletvekili, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini ve mecliste nisaba (yeter sayı) destek vereceklerini ifade ederek, istifalarının hükümet kurma çalışmalarıyla ilişkili olmadığını kaydetti.