Saner'in hükümeti kurma görevini, Cumhurbaşkanlığı makamında iade etmesinin ardından Tatar, yaptığı konuşmada, üzgün olduğunu ifade ederek, hükümetin en kısa sürede kurulması yönünde bir beklentinin olduğunu söyledi.

"DEĞERLENDİRME YAPILACAK"

Tatar, "Meclis ve milletvekilleri halka hizmet için vardır. Bana göre, şu anda bir hükümet kurulabilmesi için bir zemin vardı. Neden kurulamadığının değerlendirmesini herkes bilahare yapacaktır." dedi.