Yoğun bakım görevlileri, corona kurbanlarının son arzularını anlattı:
Sevdiklerine kimi mektup, kimi mesaj bırakıyor
Yürüyerek, gelen, 10 gün sonra ölü çıkıyor
Çocuğunun sesini son kez işitmek istiyorlar
'Bana biraz daha nefes ver' diye yalvarıyorlar
Birçok hasta "boğuluyorum" diye diye can veriyor
BERKAY AĞLATTI
İzmir'de müzisyen Berkay Büyük, 4 ay kanserle mücadele etti. Fakat tedavi gördüğü hastanede kaptığı Coronavirüs'e yenildi.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 178.903
VAKA SAYISI: 31.896
CAN KAYBI: 196
ANTALYA
Vaka sayılarının yüzde 100 arttığı Antalya'da kısıtlamaya uyuldu. Banklara kimsenin oturmaması için şeritler çekildi.
ANKARA
Ankara'da atlı polisler dün gün boyu denetim yaptı.
İSTANBUL
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul, dün turistlere kaldı. İstanbul'da tedbirlerle birlikte vaka sayısının bu hafta yüzde 25 düştüğü açıklandı.
BİLİM ADAMI
Biontech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, COVİD-19 aşısını geliştirdi. ABD'li New York Times gazetesine şunları söyledi:
Virüs belirti göstermediği için Ocak ayında pandemi haline geleceğini fark ettim.
Zorlu kış dönemimiz var. Yüzde 60-70 aşılama olursa, gelecek yıl sonbahar ve kış rahat edeceğiz.
AH NUR!
Coronavirüs'e yakalanan Nur Aymak Yavuz, 6 aylık bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.
Virüs, genç yaşlı dinlemedi. Acı haber, bu kez Kocaeli'nden geldi. Evli ve bir çocuk annesi Nur Aymak Yavuz (27), kısa süre önce Coronavirüs'e yakalandığını öğrendi. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan 6 aylık hamile olan Yavuz, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Dün, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
AMAN DOKTOR
Sağlık çalışanları, COVİD-19'a karşı mücadele etti. Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin (59) de onlardan biriydi. Tıp fakültesi son sınıfta bıraktığı okulunu, 35 yıl sonra bitiren Dr. Çetin, 6 ay önce beyaz önlüğü giydi. Tam 39 gündür COVİD-19 ile mücadele eden başarılı hekim, yaşam mücadelesini kaybetti.
KEYİFLER KEBAP
Adana'da sokağa çıkma yasağı kebap sevdasına engel olmadı. Kebapçılar gün boyu paket servis yaptı.