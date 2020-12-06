



Yoğun bakım görevlileri, corona kurbanlarının son arzularını anlattı:



Sevdiklerine kimi mektup, kimi mesaj bırakıyor



Yürüyerek, gelen, 10 gün sonra ölü çıkıyor



Çocuğunun sesini son kez işitmek istiyorlar



'Bana biraz daha nefes ver' diye yalvarıyorlar



Birçok hasta "boğuluyorum" diye diye can veriyor