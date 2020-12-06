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    • 06.12.2020 Gazete
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    Son nefeste son istek: görevlileri koronavirüsten ölenlerin son arzularını anlattı

    Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteriyor... Koronavirüs hastalarıyla ilgilenen görevlileri, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin son arzularını anlattı. İşte haberin detayları ve 6 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurtttan ve dünyadan koronavirüs haberleri...

    Takvim



    Yoğun bakım görevlileri, corona kurbanlarının son arzularını anlattı:

    Sevdiklerine kimi mektup, kimi mesaj bırakıyor

    Yürüyerek, gelen, 10 gün sonra ölü çıkıyor

    Çocuğunun sesini son kez işitmek istiyorlar

    'Bana biraz daha nefes ver' diye yalvarıyorlar

    Birçok hasta "boğuluyorum" diye diye can veriyor



    BERKAY AĞLATTI
    İzmir'de müzisyen Berkay Büyük, 4 ay kanserle mücadele etti. Fakat tedavi gördüğü hastanede kaptığı Coronavirüs'e yenildi.


    GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU

    TEST SAYISI: 178.903

    VAKA SAYISI: 31.896

    CAN KAYBI: 196



    ANTALYA
    Vaka sayılarının yüzde 100 arttığı Antalya'da kısıtlamaya uyuldu. Banklara kimsenin oturmaması için şeritler çekildi.



    ANKARA
    Ankara'da atlı polisler dün gün boyu denetim yaptı.



    İSTANBUL
    Sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul, dün turistlere kaldı. İstanbul'da tedbirlerle birlikte vaka sayısının bu hafta yüzde 25 düştüğü açıklandı.



    BİLİM     ADAMI

    Biontech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, COVİD-19 aşısını geliştirdi. ABD'li New York Times gazetesine şunları söyledi:

    Virüs belirti göstermediği için Ocak ayında pandemi haline geleceğini fark ettim.

    Zorlu kış dönemimiz var. Yüzde 60-70 aşılama olursa, gelecek yıl sonbahar ve kış rahat edeceğiz.



    AH NUR!
    Coronavirüs'e yakalanan Nur Aymak Yavuz, 6 aylık bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

    Virüs, genç yaşlı dinlemedi. Acı haber, bu kez Kocaeli'nden geldi. Evli ve bir çocuk annesi Nur Aymak Yavuz (27), kısa süre önce Coronavirüs'e yakalandığını öğrendi. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan 6 aylık hamile olan Yavuz, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Dün, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.



    AMAN DOKTOR
    Sağlık çalışanları, COVİD-19'a karşı mücadele etti. Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin (59) de onlardan biriydi. Tıp fakültesi son sınıfta bıraktığı okulunu, 35 yıl sonra bitiren Dr. Çetin, 6 ay önce beyaz önlüğü giydi. Tam 39 gündür COVİD-19 ile mücadele eden başarılı hekim, yaşam mücadelesini kaybetti.



    KEYİFLER KEBAP
    Adana'da sokağa çıkma yasağı kebap sevdasına engel olmadı. Kebapçılar gün boyu paket servis yaptı.



    HİÇ VAKA ÇIKMADI
    Coronavirüs, Bartın Amasra'daki Aliobası köyüne uğramadı. 600 kişinin yaşadığı köyde hiç COVİD-19 vakasına rastlanmadı. Köy muhtarı Ramazan Tığ, "Herkes kurallara uyuyor" açıklaması yaptı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son nefeste son istek: Yoğun bakım görevlileri koronavirüsten ölenlerin son arzularını anlattı