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Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.
"EVİMİZ EN GÜVENLİ YERDİR"
Bakan Koca sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." uyarılarında bulundu.
4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU