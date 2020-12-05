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    • 05.12.2020 19:31
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    Son dakika: 5 Aralık hasta ve vaka sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum

    Son dakika haberine göre, 5 Aralık yeni tip (Kovid-19) vaka, hasta ve vefat sayılarını resmi sitesinde açıkladı. , "Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız." uyarısında bulundu.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' 5 Aralık bilgilerini paylaştı. İşte Türkiye'nin bugünkü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu...

    Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.

    "EVİMİZ EN GÜVENLİ YERDİR"

    Bakan Koca sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." uyarılarında bulundu.

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    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Aralık koronavirüs hasta ve vaka sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum