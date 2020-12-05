Bakan Koca sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." uyarılarında bulundu.

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