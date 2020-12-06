Partisindeki taciz ve tecavüz skandalları hakkında tek bir kelime dahi etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde çıkan iğrençleri kapatmak için gerçek dışı bir iddiada bulundu.

Kılıçdaroğlu, önceki gün T24'e yaptığı açıklamada tehditler geldiğini belirtip "Eleştiriye tahammül etmedikleri için çullanma politikaları başlıyor. Tehditler geliyor, 'dokunulmazlığınızı kaldıracağız' diyorlar. (Ölüm tehditleri için ne yapıyorsunuz?) Ne söyleyebilirim. Sonuçta gittiğim yerler, kaldığım ev belli. Zaten benim, çocuklarımın, eşimin telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum" demişti.

HABERTÜRK YAZARI KÜBRA PAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINA DESTEK

Konuyla ilgili Habertürk yazarı Kübra Par, "Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğine kimse inanmaz" başlığı ile bir yazı yazdı. Par yazısında "Dolayısıyla Bakan Soylu, görevi gereği "Hayal ürünü, gerçek dışı" dese de haklı veya haksız çoğu kişiyi inandıramaz muhalefet liderinin dinlenmediğine" ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN SERT TEPKİ

Par'ın Kılıçdaroğlu'nun iftirasını destekleyen yazısı hakkında Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kübra Hanım, Yazık, üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, Ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz..." dedi.

Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum Ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır!

HABERTÜRK ADETA CHP'NİN MEDYASI OLMA YOLUNDA DEVAM EDİYOR

Habertürk yazarı Kübra Par'ın bu yazısı bir ilk değil. Son günlerde gündemde büyük yankı bulan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın TSK hakkındaki skandal sözleri de Habertürk TV'de ssarf edilmişti. Başarır'ın skandal sözlerinin ardından Habertürk'e RTÜK en yüksek para cezası vermiş, RTÜK'ün bu kararı üzerine yayınlar yapılıp eleştirilmişti.