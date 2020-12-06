Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.12.2020 13:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2020 13:24
    ABONE OL

    'da hareketli anlar! 10 katlı bina yıkıldı

    'da daha önce depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 10 katlı bir binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Bölgedeki riskli yapıların yıkımının süreceği kaydedildi.

    AA
    Kartal'da hareketli anlar! 10 katlı bina yıkıldı

    'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 10 katlı bir binanın yıkımı yapıldı.

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Orhantepe Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu belirlenen 10 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

    Binanın yıkımı sırasında Kartal Belediyesi Zabıta ve Sivil Savunma Müdürlüğü ile Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede gerekli önlemleri aldı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede depreme dayanıksız yapıların yıkılması için her türlü adımı atarak vatandaşlara yardımcı olduklarını belirtti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kartal'da hareketli anlar! 10 katlı bina yıkıldı