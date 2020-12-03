"BU MİLLET SENİ AFFETMEZ"

Konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal senin vekilin benim askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir cümle çıkmayacak. Bu millet seni affetmez. Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar" dedi.