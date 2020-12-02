TACİZLER CHP'Yİ KARIŞTIRDI

Taciz olayları sonrası, CHP'liler de birbirine girdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üst üste patlayan skandallara tepki gösterdiği gerekçesiyle eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş ise, Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarının üstünü örtmeye çalışan bir tutum içinde olduğunu ima etti.

TACİZİ SAVUNDU

CHP yandaşlığı ile bilinen Can Ataklı TELE1'deki programında CHP'de yaşanan bu rezalet hakkında akılalmaz açıklamalarda bulundu. Tacizi 'hoş olmayan bir olay' olarak adlandıran Ataklı, taciz olaylarının günlük hayatta olabileceğini söyledi. CHP'yi bu olaydan aklamak için elinden geleni yapan Ataklı, tacize tepki gösterenlere ise 'Melanet yuvası' yakıştırmasında bulundu.