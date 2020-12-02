Önceki gün Maltepe'de bir taciz ve tecavüz girişimi ila sarsılan CHP'de Avcılar İlçe Teşkilatı eski üyesi Özlem Hanelçi 'CHP'de kadın siyasetçi olmak zor' ifadelerini kullandı. Mağdur kadın iki CHP'li yöneticinin tacizini anlatırken, durumun parti içinde hem üzerinin örtülmek istenmesi hem de alay konusu edilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hanelçi, "Kemal Kılıçdaroğlu'na da tacizi yazarak duyurdum ama hiçbir işlem yapılmadı. CHP'de bu tür şeylere işlem yapılmaz. Hep üstü örtülür. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu yapıdan dolayı partiden istifa ettim." açıklamasında bulundu.