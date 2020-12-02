Recep Bayraktar kimdir? Recep Bayraktar köpekleri cinsi nedir? Sosyal medyada köpekleriyle videolar çeken ve bu videolarıyla gündem olan Recep Bayraktar isimli Youtuber'ın köpeklerine el konuldu. Köpeklerin saldırgan olarak kabul edilen cinsler olduğu biliniyor.
RECEP BAYRAKTAR KİMDİR?
Sosyal medyada köpekleri ile video çekip açtığı kanalda paylaşan Trabzon Of'ta yaşayan YouTuber, Recep Bayraktar'ın köpeklerine Trabzon Doğa Parklar Müdürlüğü tarafından el konulduğu ortaya çıktı.
600.000 den fazla takipcisi olan Recep Bayraktar'a takipcileri sosyal medyadan destek çığ gibi büyüyor. Recep Bayraktar, Kangal, Jack Rusell, Cane Corsa ve Dogo Argentino cinsi köpek besliyordu.
Dogo Argentino ırkı Pablo, Korsan, Escobar, Leydi ve Kutup isminde köpekleri olan Bayraktar doğa yürüyüşlerini ve köpeklerinin günlük aktivitelerini paylaşıyordu. Trabzonlu olan Bayraktar'a 1 Aralık 2020 tarihinde 50 bin lira para cezası verildi ve köpeklerine el konuldu. El konulan köpeklerinin Dogo Argentino cinsi olduğu, bu cinsi beslemenin ise ülkemizde yasak olduğu ifade edildi.
DOGO ARGENTINO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Melez bir ırktır. Melezleme yapılırken birçok farklı ırk kullanılabilir. Dogo Argentino köpekleri oluşturulurken en fazla kullanılan ırklar şunlardır: Bull teriyer, boksör, İrlanda kurt tazısı ve Cordoba dövüş köpeği.
Bazen çok fazla havladıkları için apartmanda bakılması zordur. Daha çok bahçeli ve müstakil evlerde yetiştirilen Dogo Argentino türü köpeklerin ortalama yaşam süresi 14 - 15 yıldır. Günümüzde avcılık ve bekçilik dışında birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılıyor. Örneğin ABD ve Kanada gibi ülkelerde polis köpeklerinden bazıları Dogo Argentino'dur. Koku alma duyuları fazlasıyla gelişmiş olan bu melez köpekler, bazı ülkelerin Narkotik Polis Departmanında da görev alıyor.
Karakter özelliklerini yetiştirilme tarzı belirler. Eğer dövüş köpeği olarak yetiştirilirlerse son derece agresif ve saldırgan olabilir. Bu özellikleriyle Pitbulla benzetilen köpekler normalde son derece cana yakın ve uyumludurlar. Aile üyelerinin her birine eşit derecede yakınlık gösteren Dogo Argentino türü köpekler, oyuna düşkün olmalarıyla biliniyor. Enerjilerini atmaları ve rahat uyumaları için günde en az 30 - 40 dakika kadar oyun oynamaları gerekir. Çok sıcak ve soğuk havalarda dışarı çıkmak istemeyebilirler.
Dogo Argentino köpeklerinin çocuklarla da arası iyidir. Buna karşın bebekli ailelerin bu köpeklerin bakımını üstlenmemesi öneriliyor. Bunun en büyük nedeni bu köpeklerin avcı köpeği olması ve özellikle tehlike sezdiklerinde saldırgan davranışla sergilemeleridir. Başta kedi olmak üzere diğer evcil hayvanlarla anlaşamaz.