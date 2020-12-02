Recep Bayraktar kimdir? Recep Bayraktar köpekleri cinsi nedir?

Karakter özelliklerini yetiştirilme tarzı belirler. Eğer dövüş köpeği olarak yetiştirilirlerse son derece agresif ve saldırgan olabilir. Bu özellikleriyle Pitbulla benzetilen köpekler normalde son derece cana yakın ve uyumludurlar. Aile üyelerinin her birine eşit derecede yakınlık gösteren Dogo Argentino türü köpekler, oyuna düşkün olmalarıyla biliniyor. Enerjilerini atmaları ve rahat uyumaları için günde en az 30 - 40 dakika kadar oyun oynamaları gerekir. Çok sıcak ve soğuk havalarda dışarı çıkmak istemeyebilirler.

Dogo Argentino köpeklerinin çocuklarla da arası iyidir. Buna karşın bebekli ailelerin bu köpeklerin bakımını üstlenmemesi öneriliyor. Bunun en büyük nedeni bu köpeklerin avcı köpeği olması ve özellikle tehlike sezdiklerinde saldırgan davranışla sergilemeleridir. Başta kedi olmak üzere diğer evcil hayvanlarla anlaşamaz.