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    • 01.12.2020 15:21
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    'deki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kaldı

    Son dakika haberi... son günlerde İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. İl Başkanı skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor. Partisinin grup toplantısında konuşan , 1 saat süren konuşmasında CHP'deki tecavüz ve taciz iddialarına değinmedi. Sosyal medyada ise CHP Genel Başkanı'nın bu tepkisizliğini tartışılıyor.

    Kılıçdaroğlu suspus!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul teşkilatlanmasında taciz ve tecavüz iddiaları gündemden düşmüyor. Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı 'ün 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Ümraniye İlçe teşkilatında da benzer bir taciz olayının yaşandığı ortaya çıkmıştı.



    CHP İstanbul İl Başkanı , vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken, taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanan CHP'de, konuya ilişkin gözler parti lideri 'na dönmüştü.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmede bulunurken, taciz ve tecavüz iddiaları ile ilgili tek kelime söylemedi. Sosyal medyada CHP liderinin sessizliği eleştirildi.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kaldı