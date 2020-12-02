





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Maltepe ve Avcılar'ın ardından son taciz vakası da Ümraniye'de patlak verdi. Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. tarafından tacize uğradığını iddia eden CHP Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki D.A. soluğu adliyede aldı. Taciz mağduru kadın, 7 arkadaşıyla birlikte partiden de istifa etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca G.Ö.A. hakkında soruşturma başlattı.



İHRAÇ EDİLMEDİ

D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen G.Ö.A.'nın ise Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştığı bildirildi. Mağdur kadının avukatı, eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun yeğeni Orkun Kumkumoğlu, yaptığı açıklamada "Şikâyetimizi yaptık. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. İhraç edilmesini isteyeceğiz" dedi.