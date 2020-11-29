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    • 29.11.2020 18:23
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    Türk suna hakaret eden 'li 'a 'den tepki: Devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz

    Başarır, katıldığı TV programında için "satılmış " diyerek ortamı bir anda gerdi. Başarır'ın bu skandal ifadelerinin ardından sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan (), "7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz" açıklamasını yaptı.

    AJANSLAR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı.

    "ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"
    Bakanlık'ın resmi Twitter hesabından yayınlanan video, "7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz" notuyla paylaşıldı.



    "ETKİN CAYDIRICI SAYGIN!"
    Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Kahraman Türk Ordusu'nun korkusuz evlatlarına yer verilirken, videonun sonunda "Etkin Caydırıcı Saygın" notu yer aldı.



    CHP'Lİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?
    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te katıldığı programda "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadeleri kullanmıştı.



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    Haberler Güncel Türk ordusuna hakaret eden CHP'li Ali Mahir Başarır'a MSB'den tepki: Devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz