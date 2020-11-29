Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı.
"ASİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"
Bakanlık'ın resmi Twitter hesabından yayınlanan video, "7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz" notuyla paylaşıldı.
"ETKİN CAYDIRICI SAYGIN!"
Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Kahraman Türk Ordusu'nun korkusuz evlatlarına yer verilirken, videonun sonunda "Etkin Caydırıcı Saygın" notu yer aldı.