



CHP'Lİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te katıldığı programda "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadeleri kullanmıştı.







