29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

YAĞIŞ ENGELİ

Vali, konuşmasının ardından yoğun yağış nedeniyle öğrencilerin daha fazla ıslanmaması adına tören bitirdi.

ALTERNATİF KUTLAMA

Bu gelişmenin ardından CHP Manisa İl başkanlığı önünde bir araya gelen partililer ile Atatürkçü Düşünce Derneği ve diğer STK'lar İzmir Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama programının yapılacağı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı.