Kılıçdaroğlu, "Borsa İstanbul'un Katarlılara satıyorsunuz. Gayet güzel. İhale yaptınız mı? Belki başka bir ülke gelip diyecekti ki ben şu kadar veriyorum. Niye ihale yapmadılar. Siz bu soruyu sormazsanız, bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Verdiğiniz her oy.. Bakın inançla söylüyorum, her oy haram olur. Her oy haram olur..." şeklinde konuştu.