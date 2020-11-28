Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.
"BU TÜR KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ"
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.