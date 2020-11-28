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    • 28.11.2020 22:53
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    da dolaşan sahte genelgeye karşı uyardı: İtibar etmeyiniz

    da dolaşıma sokulan sahte genelgeye karşı uyardı. Yapılan açıklamada ''Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Kovid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Emniyet uyardı: İtibar etmeyin

    Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

    "BU TÜR KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ"
    EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada dolaşan sahte genelgeye karşı uyardı: İtibar etmeyiniz