Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki gösterdi.
Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İskeçe kentinin müftüsü Ahmet Mete'nin evine tehdit mesajı yazılması hakkında açıklama yaptı.
"FAİLLERİNİN ADALET ÖNÜNE ÇIKARILMASINI BEKLİYORUZ"
Türkiye'nin, yapılan ırkçı tehdidi kınadığını bildiren Aksoy, "Söz konusu olay, Yunanistan'da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk azınlığının varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
IRKÇI SALDIRI
Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı İşkece'deki Müftü Ahmet Mete'nin aşırı sağ gruplar tarafından tehdit edildi. Mete'nin kaldığı binanın asansöründeki aynaya "İyi Türk ölü Türk'tür" yazısı yazıldı.
Müftü Mete sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya pandemi ve ölümlerle uğraşırken, maalesef (X.A.) imzalı "Kalos Turkos mono nekros." "Skata sta mutra hoca." "İyi Türk ölü Türk'tür" yazısı kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır. Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak "Azınlık rahattır, eşitlik vardır" diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır. Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın bu durumlara hala üç maymunu mu oynayacaktır. Bina sakinleri emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.