FETÖ ELEBAŞI YAZICIOĞLU OPERASYONUNU BÖYLE YÖNETMİŞ

Bir itirafçı soruşturmayla ilgili şoke eden bilgiler verirken, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açıkça ifade edilen ByLock yazışmalarına ulaşıldı. Bilgi ve belgelerin içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün operasyonu nasıl yönettiğine, kime ne söylediğine ilişkin birçok ayrıntı yer aldı.