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    • 23.11.2020 12:28
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    'den son dakika doğal gaz keşfi açıklaması: Pazarlıkta elimiz güçlendi

    Son dakika haberi... ve , "Akkuyu’da işler planlandığı şekilde yürüyor. ’nin üçüncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. İnşallah ilk reaktörü 2023’te, kalan 3 reaktörü de birer yıl arayla devreye alacağız." açıklamasında bulundu. "Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

    DHA
    Pazarlıkta elimiz güçlendi
    ve , "Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı Aralık 2018'den bu yana aralıksız olarak 23 aydır aylık bazda yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor." dedi.

    DOĞAL GAZ KEŞFİ
    , "Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dâhil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Bunun için mümkün olduğunca fazla kaynağın ülkeye girişi için gerekli altyapıyı ve giriş noktalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

    YERLİ OTOMOBİL
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." dedi.

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    Haberler Güncel Bakan Dönmez'den son dakika doğal gaz keşfi açıklaması: Pazarlıkta elimiz güçlendi