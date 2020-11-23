DOĞAL GAZ KEŞFİ

Bakan Dönmez, "Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dâhil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Bunun için mümkün olduğunca fazla kaynağın ülkeye girişi için gerekli altyapıyı ve giriş noktalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.



YERLİ OTOMOBİL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." dedi.

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