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    • 07.11.2020 11:41
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    'nın kurucu ortağı firarisi Malkatan 'da yakalandı

    Son dakika haberine göre 'nın kurucu ortaklarından olan firarisi Malkatan, 'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Ankara polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden Kamil Yavuz Malkatan'ın üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

    AA
    FETÖ firarisi yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda, 'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Malkatan, sahte kimlikle yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan, üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına alındı.

    Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz Malkatan'ın, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

    İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde, Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz Malkatan hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlendi.

    TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ
    Bank Asya, geçtiğimiz yıl mayıs ayında BDDK kararı ile TMSF'ye devredilmişti. Ekim 1996'da Asya Finans Kurumu A.Ş olarak kurulan Bank Asya'da mevcut unvan Aralık 2005'ten itibaren kullanılmaya başlandı. Kasım 2014'te 202 şubesi bulunan Bank Asya'nın hali hazırda Türkiye genelinde 200 şubesi bulunuyor.

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    Haberler Güncel Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan Ankara'da yakalandı