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    • 30.10.2020 07:34
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    kasasında görüntüleri: Önce sakladılar sonra elebaşına götürdüler

    BBP Lideri ’nun ölüm öncesi ve sonrası görüntülerinin bulunduğu flash belleğin, şubesindeki şifreli kasada saklandıktan sonra Pensilvanya’ya götürüldüğü ortaya çıktı.

    Sabah
    Bank Asya kasasında Muhsin Yazıcıoğlu görüntüleri
    BBP Lideri 'nun ölümünden sonra merhumun ölüm öncesi ve sonrası görüntülerinin bulunduğu bir flash belleğin, Elazığ'daki şubesindeki şifreli kasada saklandıktan sonra Pensilvanya'ya götürüldüğü ortaya çıktı.

    Soruşturmaya itiraflarıyla yeni boyut kazandıran Kağan kod adlı itirafçı, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma timindeki astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını yapan M. A.'nın 'i ABD'de ziyarete gittiğini açıkladı.
    Gizli tanık Kağan şunları anlattı:




    M. A. bir gün yanıma gelerek 'Elazığ Bank Asya şubesinde Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flash bellek ve belgeler var. Devlet Bank Asya'ya el koyabilir, bu flash belleği ne yapalım?' dedi. Flash bellekte ne olduğunu sorduğumda, Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerinin yer aldığını, helikopter parçalarının sökülmesi dışında başka görüntüler de olduğunu söyledi.
    'Aldığım birime teslim etmeliyim' dedi. Birimden kasıt örgütün ve yargı yapılanmasıdır.
    İçinde ne olduğunu sorduğumda ise televizyonda izlediğimiz cihazların sökülmesinin çok öncesinde kaydedilen görüntüler olduğunu ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerinin içinde bulunduğunu söyledi.
    Daha sonra flash bellek M. A. tarafından Elazığ il imamına verildi. O da 2015 yılında belleği Amerika ziyaretinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e teslim etti.

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