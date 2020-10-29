Kahramanmaraş'ta 2009'da bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ'nün etkisinin olup olmadığına ilişkin açılan yeni soruşturma kapsamında çok kritik bilgilere ulaşıldı. Soruşturma sonucunda açığa çıkarılan en yeni bilgi helikopter düştüğü sırada o bölgede havada olan F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan eski albay Ali Armağan'ın o dönem Hava Kuvvetleri'nin FETÖ imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu belirlendi. MİT'in ByLock konuşmalarına ulaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda yeniden ifadesi alınan Kağan kod adlı itirafçının Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği ifadesine SABAH ulaştı. Bu ifade üzerine yapılan incelemede helikopterin düştüğü sırada o bölgede bulunan iki F-4 uçağındaki 4 pilottan birinin FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen Ali Armağan olduğu belirlendi. Armağan'ın örgütsel hattını o dönem Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile iletişime geçmek için kullandığı ve Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu tespit edildi.



