NE OLMUŞTU?

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.



GÖRGÜ TANIĞI O GÜN YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Öte yandan helikopterin düştüğü bölgeye giden ilk kişilerden olan Davut Gök, geçtiğimiz ay A Haber'e o gün yaşananları anlatmıştı. Gök şunları söylemişti "Oturur vaziyette bir insan cesedi gördük arka tarafta da bir insan cesedi vardı. Biri eline eldiveni giymiş elini yüzüne kapatmış bir şekilde can vermişti.