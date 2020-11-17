İstanbul, Ankara, İzmir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu merak konusu oluyor. Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte bazı kısıtlamaların tekrar geri gelip gelmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs salgınındaki son durumu ve alınacak yeni tedbirleri görüşüldü. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İstanbul, Ankara, İzmir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması gelirse haberimizde yer alacaktır.