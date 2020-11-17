İstanbul Üsküdar'da bulunan 355 yıllık Vaniköy Camii'nde yangın çıkmış, cami kısa süre içerisinde yanarak büyük hasar görmüştü.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vaniköy Camii restorasyonu ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, İstanbul Valiliği'ni arayarak komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'ya teşekkür etti.
Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
İstanbullular rahat olsun. Bir cami olarak aslına uygun şekilde ihya edilecektir. Bu üzücü yangın meydana gelmeseydi eğer Vaniköy Camii için restorasyon çalışmaları başlayacaktı.
Restorasyon çalışmaları için, 7 Şubat 2019 tarihinde proje çizdirilmesi sözleşmesi imzalanmış, 25 ekim 2019'da projeleri İstanbul 6 no'lu Bölge Koruma Kurulu'na iletilmiştir. Dolayısıyla caminin restorasyonu için tüm çalışmalar tamamlanmak üzereydi. Ancak bu yangın sonrasında yeni bir durum söz konusu. İstanbul 6 no'lu koruma kurulu toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil durumlarla ilgili kararları alacak, ardından restorasyon projesinde gerekirse revizeler yapılacaktır. Veya restorasyon kurtarmaz denilirse de ona göre hemen çalışmalar başlayacak.
Caminin restorasyon projesi kapsamında, üç boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz.
CEMAL KALYONCU'YA TEŞEKKÜR
Yangın sonrası kendisi de Vaniköy sakini olan ve camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal İstanbul Valiliği'ni arayarak cami yangınına çok üzüldüğünü komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini söyledi. Biz de bu duyarlı yaklaşımı için sevinerek teşekkür ettik.