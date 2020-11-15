Her gün bir iddiası yalanlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kendi kendini yalanladı.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.