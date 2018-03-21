KK'nın Çanakkale yalanı da elinde patladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yalan ve iftira siyasetine devam ediyor. Dün partisinin grup toplantısında konuşan KK, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende edilen duada ve etkinliklerde Atatürk'ün adının anılmadığı yalanını savurdu. Daha önce de milleti yanıltmak için birçok kez yalana başvuran Kılıçdaroğlu, yalanı ortaya çıkıp yüzüne vurulunca da bir özür bir düzeltme dahi yapmıyor.



"ATATÜRK'ÜN ADI YOK" DEMİŞTİ

Diyanet'e tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "18 Mart'ta Atatürk yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenmek istiyorum; kurucunuz Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?" demişti.

Kılıçdaroğlu yalanlarına şöyle devam etmişti;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşmanın bile saygı gösterdiği kahramanlıkları var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da seslenmek istiyorum. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü neden anmıyorsunuz? 1920'lerde harabeye dönmüş camiler için ödenek ayırıp tamir ettiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını neden anmıyorsunuz? "

KK'NIN YALANI YİNE ELİNDE PATLADI

Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale anma etkinliklerinde Atatürk'ün adının dahi geçmediği iddiası yalan çıktı. 8 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ettiği duada Atatürk'ün adını da anmıştı.

İşte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın şehitlerimiz ve Atatürk'ü de andığı duası: